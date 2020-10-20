Çin ve Tayvan diplomatlarının Fiji'deki kavgasının ardından taraflar karşılıklı suçlamalarda bulundu - Son Dakika

Çin ve Tayvan diplomatlarının Fiji'deki bir etkinlik sırasında kavga etmesinin ardından taraflar karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu ve Çin'in Fiji'deki büyükelçiliği, dün, diplomatlar arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalar yaptı.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çinli diplomatları saldırganlıkla suçladı.

Çin'in Fiji büyükelçiliğinden verilen cevapta ise Tayvan'ın açıklamalarının gerçeklerle bağdaşmadığı belirtildi.

Bakan Wu, Tayvan'ın dünyada iyilik için mücadele eden bir güç olduğunu ve sindirilemeyeceklerini vurguladığı mesajında, "Çin'in medeniyetsiz 'savaşçı diplomatlarının', Fiji'deki diplomatımıza yönelik şiddetini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Wu, Tayvan'ın konuyla ilgili olarak Fiji hükümetine resmi bir protestoda bulunduğunu da kaydetti.

Çin'in Fiji'deki büyükelçiliğince yapılan açıklamada ise Tayvan'ın açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ve olayda kendi personellerinden birinin de yaralandığı ileri sürüldü.

Açıklamada, "O akşam Fiji'deki Taipei Ticaret Ofisi personeli, resmi görevlerini faaliyet alanı dışındaki kamusal alanda yürüten Çin Büyükelçiliği personeline karşı kışkırtıcı bir şekilde hareket ederek bir Çinli diplomatın yaralanmasına ve zarar görmesine neden oldu." ifadelerine yer verildi.

Tayvan'ın düzenlediği "ulusal gün" resepsiyonun eleştirildiği açıklamada, söz konusu etkinliğin tek Çin ilkesini ve Fiji hükümetinin ilgili kural ve düzenlemelerini ihlal ettiği uyarısında bulunuldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Tayvan tarafının etkinlikte sergilediği bayrakları ve pasta üzerine çizilen desenleri eleştirdi.

Taraflar arasındaki kavga, 8 Ekim'de Tayvan'ın Fiji'deki ticaret ofisinin, Suva'da lüks bir otelde düzenlediği "ulusal gün" resepsiyonu sırasında meydana gelmişti.

Resepsiyona davetsiz gelen 2 Çinli yetkilinin fotoğraflar çekmesi ve misafirler hakkında bilgi toplaması üzerine Tayvanlı bir diplomat tarafından uyarılmasının ardından Çinli yetkililerin kendilerini uyaran Tayvanlı diplomata saldırdığı, başından yaralanan diplomatın hastanede tedavi altına alındığı bilgisi paylaşılmıştı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.