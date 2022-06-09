Çin ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları, İkili İşbirliğini İlerletme Konusunda Anlaştı

NUR SULTAN, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Salı günü Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yaptıkları görüşmede, iki ülkenin işbirliğini derinleştireceği çok sayıda alan üzerinde anlaşmaya vardı. Wang, Çin + Orta Asya (C+C5) dışişleri bakanları toplantısının üçüncüsü çerçevesinde Meredov ile yaptığı görüşmede, Çin ile Türkmenistan arasındaki stratejik ortaklığın iki ülke liderinin rehberliğinde yeni bir ivme kazandığını, yeni atılımlar elde edildiğini ve yeni sonuçlar alındığını belirtti. Wang, Türkmenistan'da yapılan başarılı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana ikili ilişkilerde, yeni bir başlangıç ve geniş anlamda kalkınma beklentisiyle yumuşak bir geçiş yaşandığına işaret etti.

Dışişleri Bakanı Wang, iki ülkenin bu fırsatı değerlendirmesi, yakalanan ivmeyi artırması, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşmaları eksiksiz şekilde uygulaması ve Çin-Türkmenistan işbirliğinin çeşitli alanlarda daha önemli sonuçlar elde etmesi için çaba göstermesi gerektiğini bildirdi. Enerji sektöründeki işbirliğinin Çin-Türkmenistan stratejik işbirliğinin önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Wang, uluslararası konjonktür ne olursa olsun, Çin'in Türkmenistan ile enerji işbirliğini genişletme yönündeki bağlılığını sürdüreceğini ve Türkmenistan'ı önemli bir stratejik enerji ortağı olarak görme konusunda kararlı olduğunu kaydetti. Wang, Çin'in Türkmenistan ile işbirliğini bütün sanayi zincirinde güçlendirmek, işbirliği kapsamını genişletmek ve genel anlamda ilerleme için yeni beklentiler yaratmak istediğini söyledi. Meredov ise Türkmenistan ve Çin'in, ikili ilişkilerin yüksek seviyesini tamamen ortaya koyan sıkça yapılan üst düzey temaslarla, yakın stratejik ortaklar olduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Meredov, iki ülke liderinin Şubat'ta başarılı şekilde bir araya gelerek ikili işbirliği için sağlam bir siyasi temel oluşturan ve ilişkilere güçlü bir ivme kazandıran önemli bir uzlaşıya vardığını vurguladı. Türkmenistan ve Çin arasındaki işbirliğinin geleceğe yönelik olduğunu ve dış siyasi unsurların buna müdahale etmeyeceğini söyleyen Meredov, ülkesinin iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşmaları uygulamak, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve ikili ilişkiler için daha iyi bir gelecek yaratmak için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. İki taraf işbirliğinde bir sonraki adım konusunda öncelikler üzerinde anlaşma sağlayarak, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Türkmenistan'ın Büyük İpek Yolu'nu yeniden canlandırma amaçlı kalkınma stratejisi arasındaki uyumun hızlandırılması ve böylelikle bağlantı için verimli bir platform inşa edilmesi konusunda anlaştı.

Taraflar görüşmede, Türkmenistan'ın sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş bir kalkınmaya ulaşabilmesi için enerji alanında uzun vadeli ve istikrarlı gelişmeyi hızlandırma ve kaynak dışı alanlarda işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı. Her iki taraf da Türkmenistan'daki geleneksel tıp merkezleri ile Luban Atölyeleri'nin, ayrıca her iki ülkede de kültür merkezlerinin kurulması için çalışmalarını ilerletmesi konusunda uzlaştı. İki taraf, iki ülke arasında çok taraflı ilişkilerde etkin iletişim ve koordinasyondan övgüyle bahsederken, Birleşmiş Milletler ve diğer örgütlerde birbirlerine destek olmaya devam edecekleri taahhüdünde bulundu. Meredov, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği Küresel Kalkınma Girişimi'ni aktif şekilde destekleyen ülkesinin, uluslararası sinerji oluşturmak üzere girişime katılmak için Çin ile somut tedbirler konusunda görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

İki taraf, siber güvenlik ve biyogüvenlik alanındaki işbirliğini ilerletme ve küresel yönetimi iyileştirme konusunda anlaştı. Taraflar, üçüncü dışişleri bakanları toplantısının başarılı geçmesi, "C+C5" işbirliği mekanizmasının güçlendirilmesi ve ikili işbirliğine güçlü bir ivme kazandırılması konularında söz verdi. Mevcut uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunan iki taraf da, bölgesel barış ve istikrarı korumak için dayanışma ve koordinasyonu güçlendirme kararı aldı. Meredov, Türkmenistan'ın kalıcı tarafsızlık politikasına sadık kalacağını ve anlaşmazlıkların barışçı ve diplomatik yollardan siyasi çözümünü savunacağını belirtti.