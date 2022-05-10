Çin ve Unhcr, Afganistan'a İnsani Yardım Malzemesi Sağladı - Son Dakika
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Çin ve Unhcr, Afganistan'a İnsani Yardım Malzemesi Sağladı

10.05.2022 17:37
Çin ve Unhcr, Afganistan'a İnsani Yardım Malzemesi Sağladı

KABİL, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Güney-Güney İşbirliği Yardım Fonu tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile işbirliği içerisinde sağlanan bir grup insani yardım malzemesi Pazartesi günü Afganistan'da dağıtıldı.

KABİL, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Güney-Güney İşbirliği Yardım Fonu tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile işbirliği içerisinde sağlanan bir grup insani yardım malzemesi Pazartesi günü Afganistan'da dağıtıldı. Çin'in Afganistan Büyükelçiliği'nin Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Hu Guo'ai, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yapılan dağıtım töreninde konuştu. Çin ve Afganistan'ın birbirine dağlar ve nehirlerle bağlı bir şekilde dost komşular olduğunu söyleyen Hu, iki ülke arasındaki etkileşimin bin yıldan eskiye dayandığını hatırlattı. Hu, Çin hükümetinin insani kriz yaşayan Afgan halkı için son derece endişeli olduğunu ve onlara devamlı gıda, giyecek, aşı, çadır ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunduğunu ifade etti.

Çin'in Güney-Güney İşbirliği Yardım Fonu, Afganistan'daki savunmasız gruplar için gerekli olan acil yardım malzemesini sağlamak ve yerel eğitimi desteklemek amacıyla fon sağladı. Müsteşar, UNHCR tarafından sağlanan ve dağıtılan malzemelerin içinde mutfak gereçleri, battaniyeler ve gaz tankları olduğunu belirtti. Bütün erzakların Afganistan'ın her noktasına dağıtıldığını söyleyen Hu, ihtiyaç sahibi Afganların bu sayede rahatlayacağını da sözlerine ekledi. Yardımı alan tarafın temsilcisi ve Kabil Eğitim Departmanı Başkanı Kari, Çin'e Afganistan'a yaptığı uzun vadeli yardımları için içten şükranlarını dile getirdi.

Kari, Çin'in yardımının Afgan öğrencilerin öğrenme koşullarını büyük ölçüde iyileştirdiğini ve onları daha fazla hevesle çalışmaya teşvik edeceğini kaydetti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve daha pek çok sivil toplum örgütünün de içinde bulunduğu Gıda Güvenliği ve Tarım Kümesi'nin paydaşları tarafından Ocak ve Şubat aylarında yapılan bir analize göre, yaklaşık 19,7 milyon Afgan şiddetli açlıkla karşı karşıya kaldı. FAO ve WFP tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Afganistan'daki milyonlarca kişiye insani yardım sağlandığı ve ihtiyacı olan ailelere yardım ve destek için programların genişletildiği ifade edildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin ve Unhcr, Afganistan'a İnsani Yardım Malzemesi Sağladı - Son Dakika


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