Çin ve Unhcr Tarafından Sağlanan İnsani Yardım Malzemeleri Afganistan'a Teslim Edildi - Son Dakika
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Çin ve Unhcr Tarafından Sağlanan İnsani Yardım Malzemeleri Afganistan'a Teslim Edildi

28.03.2022 16:01
Çin ve Unhcr Tarafından Sağlanan İnsani Yardım Malzemeleri Afganistan'a Teslim Edildi

KABİL, 28 Mart (Xinhua) — Başkent Kabil'deki teslim töreninde konuşan Çin'in Afganistan Büyükelçisi Wang Yu, Çin hükümetinin Kovid-19 pandemisi, kargaşa ve kuraklıktan mağdur olan Afgan halkı için son derece endişeli olduğunu söyledi. Çin büyükelçisi, Güney-Güney İşbirliği Yardım Fonu'nun geçen yıl, UNHCR'den Afganistan'daki savunmasız gruplara acil barınma malzemeleri ve eğitim desteği sağlanmasına yönelik talebini zamanında onayladığını […]

KABİL, 28 Mart (Xinhua) — Başkent Kabil'deki teslim töreninde konuşan Çin'in Afganistan Büyükelçisi Wang Yu, Çin hükümetinin Kovid-19 pandemisi, kargaşa ve kuraklıktan mağdur olan Afgan halkı için son derece endişeli olduğunu söyledi. Çin büyükelçisi, Güney-Güney İşbirliği Yardım Fonu'nun geçen yıl, UNHCR'den Afganistan'daki savunmasız gruplara acil barınma malzemeleri ve eğitim desteği sağlanmasına yönelik talebini zamanında onayladığını ve mali destek sunduğunu söyledi.

UNHCR'nin çabalarıyla tüm malzemelerin satın alındığını ve bunların şimdi Kabil, Kandahar, Baglan ve Nangarhar vilayetleri ve diğerleri arasında dağıtıldığını belirten Wang, ihtiyaç sahibi Afganların bu malzemelerle rahatlayacağını sözlerine ekledi. UNHCR'nin Afganistan'daki temsilci yardımcısı Yumiko Takashima da, Güney-Güney İşbirliği Yardım Fonu'nun sağladığı mali destek için müteşekkir olduğunu ifade ederek, zamanında yardımlardan yerinden edilmiş 90 binden fazla Afgan'ın ve okul çağındaki çocuğun yararlanacağını söyledi.

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BM Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan, Afgan, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin ve Unhcr Tarafından Sağlanan İnsani Yardım Malzemeleri Afganistan'a Teslim Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin ve Unhcr Tarafından Sağlanan İnsani Yardım Malzemeleri Afganistan'a Teslim Edildi - Son Dakika
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