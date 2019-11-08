Son Dakika Haberleri: Çin ve Vietnam menşeli tekstil ürünlerinde damping soruşturması
Son Dakika Ekonomi Çin ve Vietnam menşeli tekstil ürünlerinde damping soruşturması

Çin ve Vietnam menşeli tekstil ürünlerinde damping soruşturması

7 saat önce

Çin ve Vietnam menşeli "polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Çin ve Vietnam menşeli tekstil ürünlerinde damping soruşturması, System.String[]

Çin ve Vietnam menşeli "polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticiler, tekstil sektöründeki söz konusu ürünlere yönelik mevcut önlemin yürürlükten kaldırılacağı gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulundu.

İncelemede, dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu anlaşıldı. Bu doğrultuda, Çin ve Vietnam menşeli ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Soruşturma sonuçlanıncaya kadar dampinge karşı önlemler uygulanmaya devam edilecek.

Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:30 Kaynak: AA
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