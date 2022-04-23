Çin ve Vietnam Sahil Güvenlik Birimleri Ortak Devriyeye Çıktı - Son Dakika
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Çin ve Vietnam Sahil Güvenlik Birimleri Ortak Devriyeye Çıktı

23.04.2022 10:29
Çin ve Vietnam Sahil Güvenlik Birimleri Ortak Devriyeye Çıktı

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği yaptığı açıklamada, Çin ve Vietnam sahil güvenlik birimlerinin Beibu Körfezi sularında Salı gününden Perşembe gününe kadar ortak devriye düzenlediğini duyurdu.

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği yaptığı açıklamada, Çin ve Vietnam sahil güvenlik birimlerinin Beibu Körfezi sularında Salı gününden Perşembe gününe kadar ortak devriye düzenlediğini duyurdu. Bunun, iki ülkenin deniz hukuku kolluk güçlerinin Beibu Körfezi sularında 2006 yılından bu yana ortaklaşa gerçekleştirdiği 23'üncü ve bu yıl gerçekleşen ilk devriye olduğu bildirildi. Çin Sahil Güvenliği, Çin ve Vietnam sahil güvenlik gemilerinin, belirlenen plan ve rotalarda devriye görevleri yürüttüklerini, ortak arama ve kurtarma tatbikatları düzenlediklerini belirtti. Açıklamaya göre iki taraf, deniz hukukunun icrasında etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye, Beibu Körfezi sularında güvenlik ve istikrarı korumaya yönelik ortak çaba gösterme taahhüdünde bulundu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Sahil Güvenlik, 23 Nisan, Vietnam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin ve Vietnam Sahil Güvenlik Birimleri Ortak Devriyeye Çıktı - Son Dakika


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