Çin ve Vietnam Stratejik İletişimi Sürdürmek ve İşbirliğini İlerletmek İçin Anlaştı - Son Dakika
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Çin ve Vietnam Stratejik İletişimi Sürdürmek ve İşbirliğini İlerletmek İçin Anlaştı

05.07.2022 19:10
Çin ve Vietnam Stratejik İletişimi Sürdürmek ve İşbirliğini İlerletmek İçin Anlaştı

BAGAN, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son, Pazartesi günü Myanmar'da biraraya geldi.

BAGAN, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son, Pazartesi günü Myanmar'da biraraya geldi. Taraflar stratejik iletişimi sürdürme ve işbirliğini ilerletme konusunda anlaştı. İki dışişleri bakanı, Pazartesi günü 7.si düzenlenen Lancang- Mekong İşbirliği (LMC) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın oturum aralarında görüştü. Wang, yükselen piyasa ekonomileri ile gelişmekte olan ülkeler arasında önemli birer güç konumundaki ve büyük oranda benzer stratejik çıkarları paylaşan dost komşu sosyalist ülkeler olarak Çin ve Vietnam'ın stratejik iletişimi sürdürmeleri, stratejik koordinasyonu derinleştirmeleri ve ortak geleceğe sahip bir toplum oluşturmaya yönelik çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.

Wang, iki ülkeyi kendi ulusal koşullarına uygun olarak sosyalizmi geliştirme yolunda başı çekmek ve bölgesel ve küresel barış ile refaha daha fazla katkıda bulunmak için el ele vermeye çağırdı. Görüşme sırasında Son, Vietnam ve Çin'in pragmatik işbirliğinde sorunsuz ilerleme kaydettiğini ve aynı zamanda üst düzey karşılıklı siyasi güvene sahip olduğunu söyledi. Vietnam'ın dış ilişkiler stratejilerinde her zaman Çin ile ilişkilere öncelik verdiğine dikkat çeken Son, ülkesinin Çin ile üst düzey alışverişleri ve stratejik iletişimi sürdürme arzusunda olduğunu, çeşitli alanlarda işbirliğinde yeni atılımlar yapılmasını teşvik ettiğini söyledi. Wang, Çin'in şu anda Vietnam'a daha fazla fayda sağlayacak ve ikili işbirliği için daha elverişli koşullar yaratacak yeni bir kalkınma modeli ve daha kaliteli bir dışa açılım hedefi için çalıştığını söyledi ve her iki tarafı da fırsatları paylaşmaya ve kalkınmak, istikrarı korumak ve refah yaratmak için ortak çaba sarf etmeye çağırdı.

İki taraf, Çin-Vietnam İkili İşbirliği Yönlendirme Komitesi'nin Çin'de düzenlenecek 14. toplantısında, çeşitli alanlarda işbirliğini ilerletme çabalarını koordine etmek amacıyla çalışmak için anlaştı. Her iki taraf da iki halkı birbirine yaklaştırmak ve karşılıklı dostluğa olan halk desteğini güçlendirmek için kayda değer sosyal faydaları olan uygulanabilir geçim projelerinin hayata geçirilmesini hızlandırmak için çaba göstereceğini taahhüt etti. Görüşmede iki dışişleri bakanı, Güney Çin Denizi sorunu hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Bakanlar, bu yıl Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Deklarasyonu'nun imzalanmasının 20. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları sürecini ilerletmek, liderler arasında varılan mutabakata bağlı kalmak, farklılıkları uygun şekilde ele almak ve denizcilikte işbirliğini geliştirmek için bunu bir fırsat olarak değerlendirmek gerektiğini belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Vietnam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Vietnam Stratejik İletişimi Sürdürmek ve İşbirliğini İlerletmek İçin Anlaştı - Son Dakika

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