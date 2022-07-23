Çin ve Zambiya, Soya Unu ve Şekerotu İhracatına İlişkin İki Protokol İmzaladı - Son Dakika
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Çin ve Zambiya, Soya Unu ve Şekerotu İhracatına İlişkin İki Protokol İmzaladı

23.07.2022 12:21
Çin ve Zambiya, Soya Unu ve Şekerotu İhracatına İlişkin İki Protokol İmzaladı

CHIKANKATA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Zambiya Perşembe günü Çin ile soya unu ve şekerotu (stevya) yapraklarının bu Asya ülkesine sağlık ve bitki sağlığı alanında ihracatına ilişkin iki protokol imzaladı.

CHIKANKATA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Zambiya Perşembe günü Çin ile soya unu ve şekerotu (stevya) yapraklarının bu Asya ülkesine sağlık ve bitki sağlığı alanında ihracatına ilişkin iki protokol imzaladı. Protokoller, Çin'in Zambiya Büyükelçisi Du Xiaohui ve Zambiya Tarım Bakanı Mtolo Phiri tarafından güneydeki Chikankata bölgesinde, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema'nın huzurunda imzalandı. Hichilema, bu imzanın Çin ile Zambiya arasındaki gerçek dostluğun bir işareti olduğunu söyledi. Devlet Başkanı, "Bu durumdan çok memnunuz ve heyecan duyuyoruz. Tarım ürünlerimiz için başka bir pazarımız olduğu için çok mutluyuz" diyerek bu hamlenin iki ülke arasında daha fazla ticaret işbirliğini sağlayacağını ve bunun da Zambiya'da daha fazla istihdam yaratacağını kaydetti. Çin Büyükelçisi, iki protokolü imzaladıktan sonra Çin'in Zambiya ile tarım sektöründeki işbirliğini güçlendireceğini söyledi. Hichilema aynı gün, Çin yapımı bir hidroelektrik santrali olan Kafue Alt Boğazı Elektrik Santralini gezdi. Devlet Başkanı, bu projenin iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Beş jeneratörden dördü devreye alınan ve beşincisi bu yılın sonuna kadar tamamlanacak olan 750 megavatlık elektrik santralinin inşaatının sonuna yaklaşılıyor.

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Kaynak: Xinhua

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