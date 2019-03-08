Son Dakika Haberleri: Çin: "Venezuela'nın İçişlerine Halkı Karar Vermeli"

Çin: "Venezuela'nın İçişlerine Halkı Karar Vermeli"

27 dakika önce

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, düzenlediği basın toplantısında, "Venezuela'nın içişlerine halkı karar vermeli" dedi.

Çin:
Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, düzenlediği basın toplantısında, " Venezuela'nın içişlerine halkı karar vermeli" dedi.

Çin hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Venezuela'nın içişlerine karışılmasına ya da ülkeye yönelik yaptırımlar uygulanmasına karşı uyarı yapılarak, tarihin "felakete sürükleyici yoldan" gidilmemesi için derslerle dolu olduğu kaydedildi.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devlet başkanı olarak tanıyıp tanımadığına ilişkin bir soruya, Latin Amerika ülkelerinin bağımsızlıklarına saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Wang Yi, gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Her ülkenin içişlerine o ülkenin halkı karar vermeli. Dış müdahale ve yaptırımlar gerilimli durumu sadece artırmaya ve orman kanununun bir kez daha kontrolden çıkmasına neden olur" dedi. Yi, "Tarih benzer derslerle dolu. Aynı felaket getiren yollara izin verilmemeli" ifadelerini kullanarak, Venezuela hükümetinin ve muhalefetinin barışçıl diyalog yoluyla siyasi bir çözüm bulmasını desteklediklerini de söyledi.

Juan Guaido, Ulusal Meclis'in başkanı olarak 23 Ocak'ta kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu istifaya çağırmıştı. Guaido, Avrupa ülkelerine, Nicolas Maduro yönetimine karşı daha sert mali yaptırımlar uygulamaları çağrısında bulunmuştu.

50'den fazla ülke, Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:23 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Çin Halk Cumhuriyeti, Venezuela, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lionel Messi 9 Ay Sonra Arjantin Milli Takımı'na Davet Edildi Venezuela'da Ülke Çapında Elektrik Kesintisi!

Türk DJ Ümmet Özcan, Çin'de İzmir Marşı'nın Remixini Çalarak Herkesi Coşturdu Ünlü Futbolcu Fellaini, Belçika Milli Takımını Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 11:50:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin: "Venezuela'nın İçişlerine Halkı Karar Vermeli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]