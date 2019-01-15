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Çin Verimlilik Artışı ve Yabancı Yatırımcı İçin Vergi İndiriyor

1 saat önce

– Çin Maliye Bakanı Yardımcısı Xu Hongcai, "yabancı yatırımcıyı çekmek ve verim artırmak" amacıyla 190 milyar dolarlık vergi indirimine gidileceğini duyurdu.

Çin Verimlilik Artışı ve Yabancı Yatırımcı İçin Vergi İndiriyor, System.String[]
Çin Maliye Bakanı Yardımcısı Xu Hongcai, "yabancı yatırımcıyı çekmek ve verim artırmak" amacıyla 190 milyar dolarlık vergi indirimine gidileceğini duyurdu.

Xu Hongcai, yaptığı açıklamada teşvik paketinin yerel yönetimlere kamu projeleri için daha fazla fonlama oluşturabilmesi ve küçük şirketler üzerindeki vergi yükünü azaltarak istihdamı kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Lian Weiliang, Çin pazarını, vergi indirimleri ve enerji verimini artırarak daha fazla yabancı yatırımcıya açmak istediklerini söyledi.

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Zhu Hexin, 2018'de 2.64 trilyon yuan'dan 16.17 trilyon yuan'a çıkan yeni kredi büyümesinin bir önceki yıla göre üç kat daha yüksek olduğunu söyledi. Çin'de teşvik kredilerinin, 2017 yılındaki yüzde 12.7'lik büyüme sonrasında, 2018 yılında yüzde 13.5 büyüdüğünü belirten Hexin, para politikasında esnekliği sürdürürken kuru sabit tutacaklarının altını çizdi.

Hexin, geniş para arzı olduğunu ve sosyal önlemlerin ekonomik büyümeyi takip etmesi gerektiğini belirtti ve Çin Merkez Bankası'nın, borç vermeyen bankalardaki isteksizlik ve korku ile başa çıkacağına söz verdi.

Çin'de görülen ekonomik genişlemedeki yavaşlama, ithalattaki düşüş, hisse senedindeki karışıklık ve ABD ile olan ticaret fazlası etkisiyle oluşmuş durumda. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:17 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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