Çin, Virüsten Etkilenen Sektörleri Desteklemeye Yönelik Maliye Politikalarını Açıkladı

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, Çarşamba günü piyasa oyuncularının zorlukların üstesinden gelmesi ve kalkınmayı sürdürmesine yardımcı olmak için birden fazla mali önlem açıkladı. Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan genelgeye göre, yerel yönetimlerin finansman sağlamaya yönelik kurumları, uygun mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile ulaşım, yeme-içme, konaklama ve turizm sektörlerinde serbest meslek sahibi bireylere finansman garantisi desteği sağlamalı.

Genelgede, "Mali kurumların kredileri artırmasını desteklemek ve kredilerin zorla erken geri ödenmesini veya kredi sözleşmelerinin keyfi olarak feshedilmesini önlemek için finans kurumlarının teşvik edilmesi için gereken çaba gösterilmelidir" dendi. Kovid-19 salgınından ciddi şekilde etkilenen sektörleri desteklemeye odaklanan bakanlık yeni girişimlere verilen garantili krediler için faiz indirimlerinin artırılması çağrısında bulunarak, "Uygun koşullara sahip bölgeler, bu kredilere yönelik çevrimiçi hizmetleri desteklemeli ve iş prosedürlerini kolaylaştırmalı" açıklamasını yaptı. Bakanlık, zirai kalkınma konusunda tarım sigortası kapsamının genişletilmesi ve yerel avantajlarla çiftlik ürünleri için sigortalar geliştirilmesi çağrısında bulundu.