Çin federasyonu, milli maçta kadın voleybolculara maske taktırdığı için özür diledi

Federasyon, sosyal medyadaki tepkiler üzerine, paylaşım sitesi Weibo'da yayımladığı açıklamada, karşı takımdaki bazı oyuncuların virüsten etkilendiğinin öğrenilmesi ve Çin takımındaki bazı oyuncularda semptomlar görülmesi üzerine oyunculardan salona girerken maske takmalarının istendiği belirtildi.

Çin Voleybol Federasyonu, Kadın Milli Takımı'nın Asya Konfederasyon Kupası'nda İran ile oynadığı maçta oyunculara Kovid-19'dan korunmak için "N95" tipi maske taktırdığı için özür diledi.

Kaynak: AA

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