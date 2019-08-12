Çin vuran Lekima Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 44 ölü
1 saat önce
Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletini etkisi altına alan tayfun nedeniyle en az 44 kişi hayatını kaybetti, 16 kişiden ise haber alınamıyor. Tayfunun yaklaşık 18 milyar yuanlık (14 milyar TL) maddi zarara yol açtığı tahmin ediliyor
Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletini etkisi altına alan tayfun nedeniyle en az 44 kişi hayatını kaybetti, 16 kişiden ise haber alınamıyor.
Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Şanghay kenti ve çevresinde 4 milyon 170 bin insanı etkileyen tayfun nedeniyle 1 milyon 10 binden fazla kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Şanghay'ın finans merkezi de tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02
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