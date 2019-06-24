Çin / Wang: Zirvede hem Çin, hem de ABD taviz vermeli
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Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen, G20 zirvesinde yapılacak Trump-Xi görüşmesinden bir sonuç alınabilmesi için, hem Çin'in hem de ABD'nin ticaret müzakerelerinde tavizler vermeleri gerektiğine dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:10 Kaynak: DHA
Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen, G20 zirvesinde yapılacak Trump-Xi görüşmesinden bir sonuç alınabilmesi için, hem Çin'in hem de ABD'nin ticaret müzakerelerinde tavizler vermeleri gerektiğine dikkat çekti.
South China Morning Post'un haberine göre, ABD ile müzakere eden Çin ekibinin üyelerinden biri olan Wang, "Çin'in ilkeleri açık; bunlar karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda" diye konuştu.
Wang, Çin Devlet Başkanı Xi'nin, ticaret anlaşmazlığının çözümü için, Trump'a özellikle hazırladığı bir taviz olup olmadığı yolundaki sorulara ise yanıt vermedi.
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