WENCHANG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Pazartesi günü, Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülü Wentian ile Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketinden oluşan kombinasyonun fırlatma alanına transfer edildiğini bildirdi. Ajans, Wentian laboratuvar modülünün yakın gelecekte uygun bir zamanda fırlatılacağını belirtti. Ajans, fırlatmadan önce planlandığı gibi çeşitli fırlatma işlevi kontrolleri ve ortak testler gerçekleştirileceğini de kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ajans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin, Wentian Laboratuvar Modülünü Uzaya Fırlatmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.