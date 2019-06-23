Çin Xi'nin G20 Zirvesi'ne katılacağını resmen açıkladı
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, 27-29 Haziran'da Tokyo'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılacağını resmen açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:10 Kaynak: DHA
Çin Dışişleri Bakanlığı
, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
'in, 27-29 Haziran'da Tokyo
'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılacağını resmen açıkladı.
Açıklamada, Xi'nin Zirve'ye Japonya
Başbakanı Shinzo Abe
'nin tdavet ettiği belirtildi. Güney Kore
Devlet Başkanılğı Ofisi'nden (Blue House) daha önce yapılan açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in
ve Xi zirve sırasında bir görüşme yapacak.
ABD Başkanı Donald Trump
da daha önce, Xi ile "özel görüşme" yapacaklarını açıklamıştı.
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