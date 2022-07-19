Çin, Xinjiang'la İlgili Konularda ABD'nin Hazırladığı Raporu Yalanladı - Son Dakika
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Çin, Xinjiang'la İlgili Konularda ABD'nin Hazırladığı Raporu Yalanladı

19.07.2022 11:25
Çin, Xinjiang'la İlgili Konularda ABD'nin Hazırladığı Raporu Yalanladı

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Xinjiang'la ilgili konuların insan hakları, etnik köken ya da dinle ilgili olmadığını, aksine terörle ve ayrılıkçılıkla mücadele hakkında olduğunu ve Çin hükümetinin terörle...

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Xinjiang'la ilgili konuların insan hakları, etnik köken ya da dinle ilgili olmadığını, aksine terörle ve ayrılıkçılıkla mücadele hakkında olduğunu ve Çin hükümetinin terörle ve radikalleşmeyle mücadele önlemlerinin, Xinjiang'daki güvenlik durumunu büyük ölçüde tersine çevirdiğini söyledi. Sözcü Wang söz konusu açıklamayı günlük basın toplantısında Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi hakkında ABD'nin hazırladığı rapora yanıt olarak yaptı. Wang, ABD'nin raporunun Xinjiang'daki insan hakları durumunu çarpıtıp karaladığını ve kötü niyetle Çin'in Xinjiang politikasına saldırdığını, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını çiğnediğini ve gerçeklere dayanmadığını vurguladı. "Bu rapor, ABD'nin Xinjiang'la ilgili konulardaki yalanlarının bir tekrarından başka bir şey değildir" diyen Wang, bu önlemler sayesinde son beş yılda Xinjiang'da hiç kanlı terör olayı meydana gelmediğini belirtti.

Wang, uzun bir süredir ABD'nin Xinjiang hakkında yalanlar yayıp oynadığını ve bu yalanları Çin'i karalamak, bastırmak ve Çin'e karşı yaptırım uygulamak üzere kitlesel bir kampanyanın zemini olarak kullandığını ifade etti. Sözcü, sadece birkaç hafta önce ABD'nin, Çin'in şiddetli şekilde karşı çıkmasına karşın, Xinjiang'da zorunlu işsizliğe yol açmak ve Xinjiang'ı yoksulluğa döndürmek gayretiyle Uygur Zorunlu Çalışmayı Önleme Yasası'nı yürürlüğe koyduğunu hatırlattı. Wang, şimdiyse sözde rapor ve stratejiyi çıkarmak suretiyle Washington'ın ahlaksızca Çin'i gözden düşürmeye ve Çin'e saldırmaya devam ettiğini dile getirdi. Wang, "Bu, ABD'nin insan haklarını, kuralları ve hukukun üstünlüğünü uygulama adı altında baltalamasının diğer bir örneğidir. Xinjiang'ı istikrarsızlaştırma ve Xinjiang'ı Çin'i kontrol altına almak üzere kullanma niyeti taşıdığı aşikardır" diye konuştu. Sözcü, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını savunmak için gerekli her şeyi yapacağını ve Washington'ın, Xinjiang hakkında yalanlar yayma ve Xinjiang'la ilgili konuları Çin'in iç işlerine karışmakta kullanma çabalarının başarısız olacağını söyledi. Wang, "Kendi insan hakları karnesini görmeyen, ama başka ülkeler hakkında yalanlar söylemeyi ve onlara saldırmayı takıntı haline getiren ABD, mafya patronu gibi davranıyor ve tüm dünya bunu biliyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Xinjiang'la İlgili Konularda ABD'nin Hazırladığı Raporu Yalanladı - Son Dakika

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