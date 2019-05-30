Son Dakika Haberleri: Çin yabancı firmaların haklarının korunacağını duyurdu
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Çin yabancı firmaların haklarının korunacağını duyurdu

53 dakika önce

– Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng katıldığı bir basın toplantısında, Çin'de iş yapan tüm yabancı firmaların yasal haklarının korunacağını söyledi ve ticaretle ilgili sorunları çözmenin tek yolunun iş birliğini olduğunu ekledi.

Çin yabancı firmaların haklarının korunacağını duyurdu, System.String[]
Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng katıldığı bir basın toplantısında, Çin'de iş yapan tüm yabancı firmaların yasal haklarının korunacağını söyledi ve ticaretle ilgili sorunları çözmenin tek yolunun iş birliğini olduğunu ekledi.
Genellikle Çin'de bulunan nadir bulunan metal ihracatları hakkında, iç talebe yanıt verdikten sonra diğer ülkelerin tekliflerinin değerlendirileceğini belirten Gao, nadir metallerle Çin'i olumsuz etkileyecek her hangi bir üretim yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.
ABD'nin Huawei'i kara listeye alma kararını değerlendiren Gao, Çin'in ulusal çıkarlarını koruyacağını ve bu konuda gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti ve "ABD gerginliği tırmadırdığı sürece mücad3eleye devam edeceğiz" dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:15 Kaynak: DHA
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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