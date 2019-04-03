Çin Yapımı Arj21 Uçakları 10 Bin Saat Güvenli Şekilde Uçtu
1 saat önce
Çin yapımı ARJ21 tipi uçaklar, hizmete girmesinden bu yana toplam 10 bin saat güvenli uçuş gerçekleştirdi ve yaklaşık 320 bin yolcu taşıdı.
ARJ21 uçağının ticari amaçlı kullanımı çalışmalarında pilot şirket olan Chengdu Havayolları, yeni sezon seyahatlerine kısa bir süre önce dört ARJ21 seferi ekledi. Şirket, Chengdu'dan Çin'deki 20'den fazla kente ARJ21 seferleri başlattı. Böylece, ARJ21, hizmete girmesinden bu yana yaklaşık 320 bin yolcu taşıdı ve toplam 10 bin saat güvenli uçuş gerçekleştirdi.
ARJ21 uçağı, Çin'in tamamen kendi imkanlarıyla uluslararası standartlara uygun olarak tasarladığı ve ürettiği ilk küçük ölçekli jet yolcu uçağı. 78 ila 90 koltuk sayısına sahip ve kısa mesafeli uçuş yapan ARJ21 uçaklarının çeşitli fonksiyonları sürekli iyileştiriliyor. Uçağın büyük çaplı üretiminde şu ana kadar önemli ilerlemeler kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:02 Kaynak: Bültenler
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