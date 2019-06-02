Son Dakika Haberleri: Çin Yapımı Tesla Model 3 Fiyatları Açıklandı
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Çin Yapımı Tesla Model 3 Fiyatları Açıklandı

48 dakika önce

Tesla Model 3 için Avustralya, Japonya ve diğer bir kaç ülkede Sipariş Almaya Başladı Ayrıca Çin Yapımı Tesla Model 3 Fiyatları da Açıklandı.

Çin Yapımı Tesla Model 3 Fiyatları Açıklandı, System.String[]
Tesla Model 3 için Avustralya, Japonya ve diğer bir kaç ülkede Sipariş Almaya Başladı


Ayrıca Çin Yapımı Tesla Model 3 Fiyatları da Açıklandı.

Tesla nihayet Avustralya, Hong Kong, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda ve Makao'daki alıcılardan Model 3 siparişlerini kabul ediyor.

Özellikle deniş aşırı ülkelerden Avustralya'da ilk kez piyasaya sürüldüğü 3 yıl öncesine kadar süren siparişler hala duruyordu.

We *do not* want to alarm anyone, but Model 3 is now available to order in Australia, Hong Kong, Japan, New Zealand, Ireland and Macau at https://t.co/8uVlhvzpu5.

You know what to do: https://t.co/8rUJ8umwU4

— Tesla (@Tesla) 31 Mayıs 2019

Tesla Model 3 Fiyatları her zamanki gibi bölgelere göre değişiyor. İlgilenen müşteriler Model 3'ün tasarım kendi aracını yaratma sayfasına göz atmak zorunda.
İrlanda teslimatları Temmuz ayında başlıyor. Avustralya ve Yeni Zelanda siparişleri ise Ağustos ayında teslim edilecek. Hong Kong, Macau ve Japonya içinse sadece 3.çeyrekte teslim edilecek denildi.

Bana göre en ilginç olanı ise Çin Yapımı Tesla Model 3 Fiyatları belli oldu. Bölgelere göre üretim maliyetlerinin nasıl değiştiği merak konusuydu. Çin Yapımı Model 3 ABD'deki fiyatlara göre daha pahalı, 47,529 dolar. Ancak ABD'den ithal etmek isteyen potansiyel alıcılara göre bu bölge yapılacak ithalat masrafları da düşünüldüğünde Yüzde 13 daha ucuza geliyor.

Çin yapımı bir Tesla Model 3 için 3000 dolarlık bir ön ödeme yapmanız gerekiyor.Alıcılar araçlarını 6 ile 10 ay içerisinde teslim almayı umabilir.

Tesla Twitter

Çin Yapımı Tesla Model 3 Fiyatları daha mı pahalı daha mı ucuz?
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:27 Kaynak: Teknotalk.com
Japonya, Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, Nicola Tesla, Teknoloji
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