Çin: "Yaptırımlar etkili bir çözüm yolu değil" - Son Dakika
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Çin: "Yaptırımlar etkili bir çözüm yolu değil"

25.02.2022 13:29
Çin: "Yaptırımlar etkili bir çözüm yolu değil"

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya'ya yaptırımların hiçbir zaman sorunların çözümünde temel ve etkili bir yol olmadığının altını çizdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya'ya yaptırımların hiçbir zaman sorunların çözümünde temel ve etkili bir yol olmadığının altını çizdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin günlük basın toplantısında, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararını değerlendirdi. Wang, 2011 yılından bu yana ABD'nin Rusya'ya karşı yüzü aşkın yaptırım uyguladığına dikkat çekerek, ancak yaptırımların hiçbir zaman sorunların çözümünde temel ve etkili bir yol olmadığını kanıtladığını belirtti. Wang yaptırımların ilgili ülkelerin ve bölgelerin ekonomilerine ve halkın yaşamına ciddi zorluklar getirmenin yanı sıra eninde sonunda yaptırım uygulayanlara da zarar vereceğini kaydetti.

Wang ilgili tarafların sorunun diyalog ve istişare yoluyla çözüme bağlanması için çaba harcamasını temenni ettiklerini ifade etti. Sözcü Wang her zaman gayrimeşru tek taraflı yaptırımlara karşı çıktıklarını ve ilgili taraflardan Ukrayna sorunu ve Rusya'yla ilişkileri ele alırken, Çin'in ve diğer tarafların meşru hak ve çıkarlarına zarar vermemesini istediklerini vurguladı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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