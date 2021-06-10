Çin, yaptırımlara karşı koymayı amaçlayan yasal düzenlemeyi kabul etti - Son Dakika

Çin'de, ülkenin farklı gerekçelerle hedef alındığı yaptırımlara karşı koymayı öngören yasal düzenleme yasama organından geçti.

Yerel basındaki haberlere göre, "Çin Karşıtı Güçlere Yaptırım Yasası" adı verilen düzenleme, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesince kabul edildi.

Düzenlemenin "diğer ülkelerin Çin'e yönelik yaptırım girişimlerine karşı önlemler almak için yasal temel oluşturmayı amaçladığı" belirtildi.

Düzenlemenin kabulünün, Çin'in son dönemde ihtilaflar yaşadığı ABD öncülüğündeki G7 ülkelerinin bugün Londra'da yapacakları zirvenin öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

Çin hükümeti, ABD ve Batılı ülkeler ile son dönemde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslüman azınlığına yönelik hak ihlali iddiaları, Tayvan ve çevresindeki güvenliğe tehdit olarak algılanan eylemler nedeniyle ihtilaf yaşıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, fikri mülkiyet haklarının ihlali, Çinli teknoloji şirketlerinin yarattığı güvenlik tehditleri ve Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin özerkliğini ve demokratik yönetim biçimini tehdit eden adımlar nedeniyle Çin'e yaptırım uygulamıştı.

Öte yandan ABD, İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Sincan meselesi nedeniyle bu yılın başında Pekin'e yaptırım kararları almıştı.