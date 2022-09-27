Çin, elektrikli araçlar için vergi muafiyetini bir yıl daha uzattı

Çin, "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan elektrikli taşıtlara uygulanan satış vergisi muafiyetinin bir yıl daha uzatılacağını duyurdu.

Caixin'in haberine göre, Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, elektrikli araç satın alanlarının 2023 sonuna kadar, motorlu taşıtlar için uygulanan yüzde 10'luk satış vergisinden muaf tutulacağını açıkladı.

Karbon emisyonlarını ve hava kirliliğini azaltma hedefleri doğrultusunda elektrikli araçların üretimini ve satışını teşvik etmek için ilk kez 2014'te getirilen 3 yıllık vergi muafiyeti, 2017'de 3 yıl, 2020 ve 2021'de ise birer yıl uzatılmıştı.

Satış vergisi muafiyeti ve elektrikli araç satın alanlara ödenen devlet destekleri, Çin'de elektrikli araç sektörünün hızla büyümesinde ve satışların artmasında önemli rol oynadı.

Teşvikler başta Tesla olmak üzere gibi uluslararası şirketleri Çin'de üretimlerini artırmaya yöneltirken kısa sürede çok sayıda yerel üretici de sektöre girdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine göre, yılın ilk 8 ayında 3,86 elektrikli araç satılırken satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 110 arttı.

Devlet Vergi İdaresinin verilerine göre, vergiden muaf tutulan meblağ, yılın ilk 7 ayında 40,68 milyar yuana (yaklaşık 5,7 milyar dolar) ulaştı.

Destekler bu yılın sonunda bitiyor

Öte yandan elektrikli araç satın alanlara 2009'dan bu yana sağlanan devlet desteği ise bu yılın sonunda bitecek.

Program kapsamında araç pilinin tek şarjda katedebildiği mesafeye göre satışta 12 bin 600 yuana (yaklaşık 2 bin dolar) kadar ödeme desteği sağlanıyor.