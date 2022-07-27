Xinhua'nın haberine göre, aralarında uzay teknolojisi ve atmosfer test uydularının olduğu 6 uydu, Licien-1 roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin, yeni geliştirdiği Licien-1 roketiyle 6 uydu fırlattı - Son Dakika

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