Çin, yeni geliştirdiği Licien-1 roketiyle 6 uydu fırlattı - Son Dakika
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Çin, yeni geliştirdiği Licien-1 roketiyle 6 uydu fırlattı

27.07.2022 16:23
Çin, yeni geliştirdiği Licien-1 roketiyle 6 uydu fırlattı

Çin, yeni geliştirdiği "Licien-1" roketiyle uzaya 6 uydu gönderdi.

Çin, yeni geliştirdiği "Licien-1" roketiyle uzaya 6 uydu gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, aralarında uzay teknolojisi ve atmosfer test uydularının olduğu 6 uydu, Licien-1 roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların fırlatılmasının ardından belirlenen yörünge konumuna başarıyla yerleştiği bildirildi.

Bu, yeni geliştirilen Licien-1 roketiyle gerçekleştirilen ilk uzay görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Pekin Congkı Uzay Araştırmaları Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, ülkenin katı yakıtla çalışan en güçlü fırlatma platformu olma özelliği taşıyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, yeni geliştirdiği Licien-1 roketiyle 6 uydu fırlattı - Son Dakika

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