Çin, yeni taykonot ekibini haziranda uzay istasyonuna yollayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, yeni taykonot ekibini haziranda uzay istasyonuna yollayacak

18.04.2022 11:41
Çin, yeni taykonot ekibini haziranda uzay istasyonuna yollayacak

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'na yeni taykonot ekibini haziranda yollayacağı bildirildi.

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'na yeni taykonot ekibini haziranda yollayacağı bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından yapılan açıklamaya göre, uzay istasyonundaki 6 aylık görevin ardından hafta sonunda Dünya'ya dönen taykonotların yerini alacak yeni ekip haziranda uzaya gönderilecek.

Uzay istasyonunda görev yapacak üçüncü ekip olacak taykonotlar, "Şıncou (kutsal gemi)-14" mekiğiyle istasyona taşınacak.

Uzayda 6 ay geçirecek ekip istasyona ilave edilecek yeni modüllerin kurulumunu gerçekleştirilecek.

Taykonotların ihtiyaçları için insanlı sefer öncesinde, mayısta "Tiencou (gök gemisi)-4" kargo mekiği ile ikmal seferi düzenlenecek.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong istasyonu, tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun Tienhı (göksel uyum) adı verilen çekirdek modülü, 29 Nisan 2021'de fırlatılmış, ardından 29 Mayıs 2021'de Tiencou-2 kargo mekiğiyle istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Nie Hayşıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'dan oluşan ilk taykonot ekibi, Şıncou-12 mekiği ile 17 Haziran 2021'de istasyona gönderilmiş, 90 günlük görevin ardından 17 Eylül 2021'de Dünya'ya dönmüştü.

Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'dan oluşan ikinci ekip ise Şıncou-13 mekiği ile 15 Ekim 2021'de istasyona yollanmış, 180 günlük görevin ardından 16 Nisan'da geri gelmişti.

İstasyonun kurulumunun tamamlanması için ana iskeletini oluşturacak iki laboratuvar modülü 2022'de uzaya yollanacak.

"Vıntien" (gökleri aramak) modülü temmuzda, "Mıngtien" (gökleri düşlemek) modülü ekimde uzaya gönderilecek.

Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için yıl sonunda Şıncou mekiği bir insanlı sefer ve Tiencou mekiği ile bir kargo seferi daha yapılması planlanıyor.

YORUMLAR
500
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay İstasyonu, Gemi, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, yeni taykonot ekibini haziranda uzay istasyonuna yollayacak - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
11:42 Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız
11:40 Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem
11:25 Trabzon'da korkutan heyelan; 3 ev toprak altında kaldı! Bilanço saniye saniye kaydedildi
11:23 Altın yeni haftaya 10 lira yükselişle başladı! Gram 938 lira seviyesinde işlem görüyor
11:16 Dolar/TL 14,64 seviyelerinde alıcı buluyor
11:14 BBP lideri Destici'den gündem olacak sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 11:56:46. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, yeni taykonot ekibini haziranda uzay istasyonuna yollayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement