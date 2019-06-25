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Çin üçüncü nesil uydusunu fırlattı

1 saat önce

Çin, üçüncü nesil seyrüsefer uydusunu uzaya fırlattı.

Çin üçüncü nesil uydusunu fırlattı, System.String[]

Çin, üçüncü nesil seyrüsefer uydusunu uzaya fırlattı.
Çin yerel medyasında yer alan habere göre, BDS-3 olarak da bilinen "Beydou-3" seyrüsefer uydu sistemine ait 21'inci uydunun, Çin'in güneybatısındaki Sıçuan bölgesinden fırlatıldığı belirtildi.
Uydunun, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sahip olduğu teknolojiyle rekabet etme çabaları kapsamında geliştirildiği vurgulandı.
Yeni sistem sayesinde Çin ordusunun denizaltı ve su altı drone saldırı kapasitesini artırabileceğinin altı çizildi.
Çin'in sistemi tamamlamak için bu sene sonuna kadar 10 uydu daha fırlatması planlanıyor.
Kuzey Yıldızı Navigasyon Sistemi
Çin'in nihai aşamada küresel konumlandırma sistemi kurma hedefi ile yürüttüğü Kuzey Yıldızı (Beydou) Navigasyon Sistemi'nin uyduları Beydou-1, Beydou-2 ve Beydou-3 olmak üzere 3 aşamalı projeden oluşuyor.
Proje çerçevesinde uzaya gönderilen Beydou-1 uyduları Çin'e, Beydou-2 uyduları Çin ve bölge ülkelerine, Beydou-3 uyduları da dünya genelinde navigasyon hizmeti verecek.
Çin, Kuzey Yıldızı Navigasyon Sistemi ile ABD'nin "GPS", Rusya'nın "GLONASS", Avrupa'nın ise "Galileo" küresel navigasyon uydu sistemleriyle rekabet edecek.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:49 Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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