Çin, Yeni Uzaktan Algılama Uydularını Uzaya Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Yeni Uzaktan Algılama Uydularını Uzaya Gönderdi

23.06.2022 11:44
Çin, Yeni Uzaktan Algılama Uydularını Uzaya Gönderdi

XİCHANG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin, Perşembe günü üç yeni uzaktan algılama uydusunu ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi.

XİCHANG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin, Perşembe günü üç yeni uzaktan algılama uydusunu ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi. Uydular, Yaogan-35 ailesinin ikinci partisi olarak Beijing saatiyle 10.22'de (TSİ 05.22) Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildi ve başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi. Uydular temel olarak bilimsel deneyler, arazi kaynaklarına yönelik taramalar, tarımsal ürünlerin verim tahminleri ve afet önleme ve azaltma çalışmaları yürütmekte kullanılacak. Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 424. göreviydi. Çin, üç Yaogan-35 uydusundan oluşan bir partiyi geçen yıl 6 Kasım'da uzaya göndermişti.

YORUMLAR
500
Brıcs Liderleri Beijing'deki Brıcs İş Forumu'na Hitap Etti Brıcs Liderleri Beijing'deki Brıcs İş Forumu'na Hitap Etti Çin Uzaya Yeni Bir Uydu Gönderdi Çin Uzaya Yeni Bir Uydu Gönderdi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Yeni Uzaktan Algılama Uydularını Uzaya Gönderdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:48 Adana'da 77 yıldır kimliksiz yaşayan kadın hastaneye gidemediğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 18:50:20. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Yeni Uzaktan Algılama Uydularını Uzaya Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement