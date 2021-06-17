Üye Girişi
Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattıÇin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu'... - Son Dakika

Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattıÇin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu'...

17.06.2021 21:49

- Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattı Çin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu' başlattı Çin'in Dünya'nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna gönderdiği taykonotları taşıyan uzay aracı Shenzhou-12, başarıyla fırlatıldı.

- Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattı

Çin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu' başlattı

PEKİN - Çin'in Dünya'nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna gönderdiği taykonotları taşıyan uzay aracı Shenzhou-12, başarıyla fırlatıldı.

Çin, Dünya'nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna ilk insanlı seferini başlattı. İnsanlı Uzay Programı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Çin'in ilk uzay istasyonunda görev alan 3 taykonotu (Çinli astronot) taşıyan uzay aracı Shenzhou-12'nin Long March-2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 09.22'de başarıyla fırlatıldığı duyuruldu. Fırlatma işlemi ayrıca, Çin'in 5 yıl aradan sonra başlattığı "ilk insanlı uzay misyonu" olma özelliği taşıyor.

Uzay aracında bulunan taykonot Nie Haisheng (56), Liu Boming ve Tang Hongbo (45), Tianhe modülünde 3 ay kalacak ve görevleri sırasında uzay istasyonuna ekipman kurmak için iki uzay yürüyüşü gerçekleştirecek. Taykonotların ilk hedefi 22.5 tonluk Tianhe modülünü kullanıma açmak olacak.

Taykonotlardan Nie fırlatma işlemi öncesi gazetecilere verdiği röportajda, "Bu, uzay istasyonu (inşaat) aşamasındaki ilk mürettebatlı uçuş olacak ve buna sahip olduğum için şanslıyım" ifadelerini kullandı.

Çin'in planlanan 4 Tiangong görevinin ilki olan Shenzhou-12, ülkenin uzay programının kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Tianhe modülünü taşıyan Long March- 5Y roketi ise ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 29 Nisan'da fırlatılmıştı. Toplamda 16.6 metre uzunluğunda, 4.2 metre çağında ve 22.5 ton ağırlığında olan Tianhe modülü, Tiangong uzay istasyonunun kontrol ve yönetim merkezi olarak görev yapacak. Aynı zamanda Çin tarafından geliştirilen en büyük uzay aracı, taykonotların 6 ay kadar uzay istasyonunda yaşamasına olanak sağlanacak.

Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattıÇin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu'...
Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattıÇin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu'...
Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattıÇin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu'...
Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattıÇin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu'...

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattıÇin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu'... - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı 21:43 HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil 21:17 MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil Fenerbahçe'de Micheal Frey, Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer oldu 20:38 Fenerbahçe'de Micheal Frey, Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer oldu
20:12 "Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı HDP İzmir il binasında 1 kişiyi öldüren saldırganın binaya giriş anları kamerada 19:47 HDP İzmir il binasında 1 kişiyi öldüren saldırganın binaya giriş anları kamerada Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli 18:27 Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı 18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu 16:46 HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
18:05 Ukrayna ilk galibiyetine ulaştı! EURO 2020 C Grubu'nda Makedonya'yı 2-1 yendi
18:00 Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
17:54 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
17:11 Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
17:10 Google'dan olay olan skandal: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi         
22:01
Sağlık Bakanı Koca'dan sevindiren haber: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaşıldı Sağlık Bakanı Koca'dan sevindiren haber: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaşıldı         
21:21
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı         
20:40
Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı         
20:12
HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim         
20:09
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor         
18:12
Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor         
17:46
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor         
15:28
Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış         
11:27
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 22:28:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattıÇin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu'... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement