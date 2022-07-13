Çin Yeni Veri Aktarma Uydusunu Fırlattı

XİCHANG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye yeni bir veri aktarma uydusu gönderdi. Tianlian II-03 uydusu, bir Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketi tarafından Çarşamba günü Beijing saatiyle gece 00.30'da fırlatıldı. Tianlian II-03, Çin'in ikinci nesil jeosenkron (yere eşzamanlı) yörünge veri aktarma uydusu olma özelliğini taşıyor. Uydu, insanlı uzay araçları ile alçak ve orta yörüngeli kaynak uyduları için veri aktarma ve TT&C (telemetri, takip ve komuta) hizmeti sağlayacak. Uydu ayrıca uzay araçlarının fırlatılmaları için de TT&C'yi destekleyecek. Bu, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 426. uçuş görevi oldu.