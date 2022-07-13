Çin Yeni Veri Aktarma Uydusunu Fırlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Yeni Veri Aktarma Uydusunu Fırlattı

13.07.2022 12:20
Çin Yeni Veri Aktarma Uydusunu Fırlattı

XİCHANG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye yeni bir veri aktarma uydusu gönderdi.

XİCHANG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye yeni bir veri aktarma uydusu gönderdi. Tianlian II-03 uydusu, bir Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketi tarafından Çarşamba günü Beijing saatiyle gece 00.30'da fırlatıldı. Tianlian II-03, Çin'in ikinci nesil jeosenkron (yere eşzamanlı) yörünge veri aktarma uydusu olma özelliğini taşıyor. Uydu, insanlı uzay araçları ile alçak ve orta yörüngeli kaynak uyduları için veri aktarma ve TT&C (telemetri, takip ve komuta) hizmeti sağlayacak. Uydu ayrıca uzay araçlarının fırlatılmaları için de TT&C'yi destekleyecek. Bu, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 426. uçuş görevi oldu.

YORUMLAR
500
Malatya'da ekilen yeni buğday türünden yüksek verim alındı Malatya'da ekilen yeni buğday türünden yüksek verim alındı Çin'in Menkul Kıymetler Borsası Haziran'da 1,33 Milyondan Fazla Yeni Yatırımcı Çekti Çin'in Menkul Kıymetler Borsası Haziran'da 1,33 Milyondan Fazla Yeni Yatırımcı Çekti
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Yeni Veri Aktarma Uydusunu Fırlattı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
12:14 Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı
12:09 Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı!
12:01 Kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla dövülen yabancı uyruklu adamın telefonunda herhangi bir fotoğrafa rastlanmadı
11:57 Ece Erken, öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü kutladı: Elbet kavuşacağız
11:34 Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor
11:25 Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
22:17 Halay çekerken kalp krizi geçiren adam, hayatını kaybetti
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 12:24:04. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Yeni Veri Aktarma Uydusunu Fırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement