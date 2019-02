Çin Yeni Yılı Büyük Bir Coşkuyla Kutlandı

Çin'in en önemli bayramı olarak bilinen Çin Yeni Yılı büyük kutlamalara sahne oldu.

Çin'in en önemli bayramı olarak bilinen Çin Yeni Yılı dün görkemli şölenler eşliğinde kutlandı. Parklara akın eden halk havai fişek gösterilerine katıldı.



Çin'de kullanan 12 hayvanlı takvime göre 2019 Domuz Yılı olacak. Çin'de aynı tarihlerde hem yeni yıl dem de Bahar Bayramı kutlanılıyor. Yeni yıl ve Bahar Bayramı Singapur, Endonezya, Tayland, Filipinler dahil dünyanın yüzde 20'sinden fazla insan tarafından kutlandı. Dünya liderleri yeni yıl tebriklerini sundu.



İngiltere Başbakanı Theresa May yeni yıl mesajında, "Asya dışında Çin Yeni Yıl kutlamalarına ev sahipliği yapan İngiltere'nin başkenti Londra dahil, Manchester, Liverpool, Nottingham ve birçok şehrinde fenerler asıldı. Fenerler buraya yeni gelen öğrencilerden, bu ülkedeki kökleri bir asırdan fazla geriye giden ailelere kadar Çin toplumunun yaşamımızda oynadığı inanılmaz rolü hatırlatıyor. Bu vesileyle size çok mutlu bir yeni yıl ve müreffeh bir Domuz Yılı diliyoruz" dedi.



Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, "Pakistan'ın halkı ve hükümeti adına, Çin Yeni Yılı ve Bahar Şenliği vesilesiyle, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ve Çin halkını yürekten kutluyor, ayrıca Pakistan ile Çin arasındaki dostluğun pekiştiğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.



Japonya Başbakanı Shinzo Abe yeni yıl mesajında, "Bu yıl 'Japonya-Çin gençlik değişimi tanıtım yılıdır. Japonya, Yeni Yıl gününde, Çin üniversite öğrencileri ve diğer insanlar için vize politikalarını hafifletti. Umarım Japonya-Çin ilişkileri yeni yılda daha da ilerleme kaydeder, arkadaşlarımıza başarılar ve ilerlemeler dilerim" ifadelerini kullandı.



Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, "Tüm Çin halkına, özellikle saygıdeğer arkadaşım Başkan Xi Jinping'e mutlu bir Yeni Yıl diliyorum. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümünde, halkımızın kalbinin sizinkilerle yakınlaşmasını umuyorum. Dünyanın dört bir yanındaki Çin halkına en içten dileklerimizi iletmek istiyoruz. Sizleri insanlarımızı tanıyabileceğiniz ve güzel manzaranın tadını çıkarabileceğiniz ülkemize davet ediyoruz, mutluluk, zenginlik ve uzun ömürlü olmanızı diliyorum" dedi.



El Salvador Devlet Başkanı Salvador Sanchez Ceren mesajında, "Bahar Şenliği vesilesiyle, içtenlikle Çin hükümetine ve Çin halkına Yeni Yılda daha fazla başarı, refah, barış ve mutluluk diliyorum" dedi.



Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez yeni yıl mesajında, "Uruguay halkı adına, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve tüm Çin halkının Çin Yeni Yılı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Faustin-Archange Touadera, "Sayın Başkan Xi, mutlu yeni yıllar" dedi.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach yeni yıl mesajında, "Her şeyden önce, tüm Çin halkına mutlu bir yeni yıl diler ve Domuz Yılı'nın onlar için müreffeh ve mutlu geçmesini dilerim. Bu yıl bize Olimpiyat ruhunu birlikte kutlama fırsatı verecek" ifadelerini kullandı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zakharova, "Tüm Çinli dostlarıma mutlu bir yeni yıl diliyorum, umarım bu yıl sizin için her şey yolunda gider" dedi.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, "Yeni Yılınız Kutlu Olsun! Bu hayırlı vesile ile size en iyi dileklerimi iletmekten memnuniyet duyuyorum. Bu Yeni Yıl'da, herkes için barışçıl ve müreffeh bir dünya inşa etmek için ellerimizi birleştirelim. Birleşmiş Milletler'e olan bağlılığı için Çin ve Çin halkına teşekkür ederim. Bugün dünyamızdaki rüzgarlara rağmen, birlikte çalıştığımız zaman işleri hallettiğimizi biliyoruz, bu ruhta, size ve ailenize sağlık, başarı ve bu Yeni Yılda mutluluklar dilerim" ifadelerini kullandı. - PEKİN

