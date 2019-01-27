Son Dakika Haberleri: Çin Yeni Yılı Gala Gecesi

Çin Yeni Yılı Gala Gecesi

46 dakika önce

"Çuncie" (Bahar Bayramı) olarak bilinen Çin Yeni Yılı, Ankara'da yapılan gala gecesiyle kutlandı.

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"Çuncie" (Bahar Bayramı) olarak bilinen Çin Yeni Yılı, Ankara'da yapılan gala gecesiyle kutlandı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen programa, Çin'in yeni atanan Ankara Büyükelçisi Dıng Li, Çin şirketlerinin Türkiye temsilcileri, Çinli akademisyenler, Çinli öğrenci temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Büyükelçi Dıng, iki ülke arasındaki üst düzey temasların sıklığına işaret ederek, Türk-Çin iş birliğinin büyük potansiyel barındırdığını vurguladı.

Tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen "Kuşak ve Yol" inisiyatifinin, iki ülke halklarının refahına büyük katkı sağlayacağını belirten Dıng, yeni yılda Türkiye-Çin ilişkilerinin daha da ilerlemesini temenni etti.

Çinli sahne sanatçılarının sergilediği dans ve müzik performanslarının renklendirdiği gecede ayrıca, çekilişle talihli davetlilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

12 Hayvanlı Çin Ay Takvimi'ne göre ülke, 5 Şubat'ta "Köpek Yılı"nı geride bırakarak "Domuz Yılı"na girecek.

Çinlilerin kullandığı geleneksel ay takvimine göre, takvimde yer alan 12 hayvanın ismi farklı yıllara veriliyor. Çin takvimi, ayın hareketlerine göre belirlendiğinden, yılbaşı her sene farklılık gösteriyor. Takvimin 12. hayvanı olan Domuz Yılı'nı gelecek yıl takvimin ilk hayvanı olan Fare Yılı takip edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:39 Kaynak: AA

Bahar Bayramı, Ankara, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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