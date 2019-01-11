Son Dakika Haberleri: Çin Yeni Yılın İlk Uydusunu Fırlattı

Çin Yeni Yılın İlk Uydusunu Fırlattı

1 saat önce

- Çin yeni yılın ilk uydusunu fırlattıSİCHUAN - Çin, 2019'un ilk roket fırlatışını Zhongxing 2D (Chinasat-2D) iletişim uydusuyla gerçekleştirdi.

- Çin yeni yılın ilk uydusunu fırlattı

SİCHUAN - Çin, 2019'un ilk roket fırlatışını Zhongxing 2D (Chinasat-2D) iletişim uydusuyla gerçekleştirdi.
Çin, 2019'un ilk roket fırlatışını gerçekleştirdi. Şiçuan eyaletindeki, Xichang Uydur Fırlatma Merkezinden kaldırılan (Long March-3B) CZ-3B roketiyle, Zhongxing 2D (Chinasat-2D) iletişim uydusu yörüngeye gönderildi. Çin Milli Uzay Müdürlüğünün, fırlattığı roket, Çin Uydu Haberleşme Kurumu çatısı altında ülkenin radyo, televizyon istasyonları ve kablolu televizyon ağları için iletim hizmeti sağlayacak.
Yapılan son fırlatmayla birlikte, Çin Uzay Bilimi ve Teknolojileri Şirketi tarafından geliştirilen ve üretilen Long March roketleri 298'inci kez görevlendirilmiş oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:18 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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