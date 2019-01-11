Çin Yeni Yılın İlk Uydusunu Fırlattı
1 saat önce
- Çin yeni yılın ilk uydusunu fırlattıSİCHUAN - Çin, 2019'un ilk roket fırlatışını Zhongxing 2D (Chinasat-2D) iletişim uydusuyla gerçekleştirdi.
- Çin
yeni yılın ilk uydusunu fırlattı
SİCHUAN - Çin, 2019'un ilk roket fırlatışını Zhongxing 2D (Chinasat-2D) iletişim uydusuyla gerçekleştirdi.
Çin, 2019'un ilk roket fırlatışını gerçekleştirdi. Şiçuan eyaletindeki, Xichang Uydur Fırlatma Merkezinden kaldırılan (Long March-3B) CZ-3B roketiyle, Zhongxing 2D (Chinasat-2D) iletişim uydusu yörüngeye gönderildi. Çin Milli Uzay Müdürlüğünün, fırlattığı roket, Çin Uydu Haberleşme Kurumu çatısı altında ülkenin radyo, televizyon istasyonları ve kablolu televizyon ağları için iletim hizmeti sağlayacak.
Yapılan son fırlatmayla birlikte, Çin Uzay Bilimi ve Teknolojileri Şirketi tarafından geliştirilen ve üretilen Long March roketleri 298'inci kez görevlendirilmiş oldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:18 Kaynak: İHA
Jelena Karleusa'nın, Dusko Tosic'i Aldattığı İddia Edildi
Son Dakika! Erdoğan: Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız
Son Dakika! Televizyonlarda Taksit Sayısı 3'ten 9'a Çıkarıldı
Ayakkabıdaki Yüzde 50 İndirim Oyunu, Uyanık Vatandaşın Dikkatinden Kaçmadı