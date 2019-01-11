Çin Yeni Yılın İlk Uydusunu Fırlattı

Çin, 2019'un ilk roket fırlatışını Zhongxing 2D (Chinasat-2D) iletişim uydusuyla gerçekleştirdi.

Çin, 2019'un ilk roket fırlatışını Zhongxing 2D (Chinasat-2D) iletişim uydusuyla gerçekleştirdi. Çin, 2019'un ilk roket fırlatışını gerçekleştirdi. Şiçuan eyaletindeki, Xichang Uydur Fırlatma Merkezinden kaldırılan (Long March-3B) CZ-3B roketiyle, Zhongxing 2D (Chinasat-2D) iletişim uydusu yörüngeye gönderildi. Çin Milli Uzay Müdürlüğünün, fırlattığı roket, Çin Uydu Haberleşme Kurumu çatısı altında ülkenin radyo, televizyon istasyonları ve kablolu televizyon ağları için iletim hizmeti sağlayacak. Yapılan son fırlatmayla birlikte, Çin Uzay Bilimi ve Teknolojileri Şirketi tarafından geliştirilen ve üretilen Long March roketleri 298'inci kez görevlendirilmiş oldu.



(İHA)

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