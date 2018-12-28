Çin Yeni Yolcu Uçağının Üçüncü Prototipi Test Uçuşunu Tamamladı

– Çin'in ürettiği dar gövdeli yeni yolcu uçağı COMAC C919'un üçüncü prototipi, test uçuşunu tamamladı.

– Çin'in ürettiği dar gövdeli yeni yolcu uçağı COMAC C919'un üçüncü prototipi, test uçuşunu tamamladı.



Çin basınında yer alan haberlere göre, uçak Şangay Pudong Havalimanı'ndan havalanarak 98 dakikalık bir test uçuşu yaptı. Uçuş sırasında 21 ayrı testten geçirilen uçağın, bir sonraki aşamada Shaanxi bölgesindeki bir kontrol tesisine uçacağı ve kontrol kararlılığı ve yükleme kapasitesi gibi ayrıntılı testlerden geçirileceği duyuruldu.



COMAC, üç yeni prototipin daha montaj aşamasında olduğunu ve 2019 yılında uçabilirlik belgelerini alacaklarını açıkladı.



Airbus A320 ve Boeing 737'ye rakip olması planlanan COMAC C919, ilk deneme uçuşunu 5 Mayıs 2017 tarihinde yaptı. - İstanbul

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