Çin, yer gözlem uydusu "Gaofın-3 03"ü fırlattı - Son Dakika
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Çin, yer gözlem uydusu "Gaofın-3 03"ü fırlattı

07.04.2022 16:54
Çin, yer gözlem uydusu "Gaofın-3 03"ü fırlattı

Çin yer gözlem uydusu "Gaofın-3 03"ü uzaya gönderdi.

Çin yer gözlem uydu su "Gaofın-3 03"ü uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydu, "Gaofın-3" ve "Gaofın-3 02" uyduları ile kara-deniz radarı oluşturacak.

Gemi hareketlerini, denizdeki acil durumları ve kara-deniz doğal çevresini izleme kapasitesini artırması umulan uydunun, denizde afet önleme ve koruma, dinamik deniz çevresi gözlemi, su kaynaklarının korunması, tarım ve meteoroloji alanlarında fayda sağlaması hedefleniyor.

Çin, Gaofın uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, 4 C, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, yer gözlem uydusu 'Gaofın-3 03'ü fırlattı - Son Dakika


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