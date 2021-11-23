Çin, yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı - Son Dakika

Çin, yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı

Çin yer gözlem uydusu "Gaofın-3 02"yi uzaya gönderdi.

Çin yer gözlem uydusu "Gaofın-3 02"yi uzaya gönderdi. Şinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçuan Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Dünya'ya 755 kilometre mesafede Güneş eş zamanlı yörüngeye konumlanacak uydu, Gaofın-3 uydusu ile kara-deniz radarı uydu takımı oluşturacak. Gemi hareketlerini, denizdeki acil durumları ve kara-deniz doğal çevresini izleme kapasitesini arttırması umulan uydunun, denizde afet önleme ve koruma, dinamik deniz çevresi gözlemi, su kaynaklarının korunması, tarım ve meteoroloji alanlarında fayda sağlaması hedefleniyor. Çin, Gaofın uydularını ilk kez yerküreyi uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti.

Son Dakika

Derbide Fatih Terim'i kızdıran 3 pozisyon belli oldu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız

Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü

Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı