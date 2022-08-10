Çin, 16 uyduyu uzaya yolladı - Son Dakika
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Çin, 16 uyduyu uzaya yolladı

10.08.2022 13:56
Çin, 16 uyduyu uzaya yolladı

Çin, yer ve atmosfer gözlem uydularından oluşan 16 uyduyu dünya yörüngesine gönderdi.

Çin, yer ve atmosfer gözlem uydularından oluşan 16 uyduyu dünya yörüngesine gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, aralarında "Jilin-1 Goafen 03D09" ve "Yunyao-1 04-08" uydularının olduğu uydu grubu, Long March-6 taşıyıcı roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 432'nci başarılı uzay görevi oldu.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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