Çin yerel yönetimleri 2022 büyüme hedeflerini düşük tuttu - Son Dakika

Çin ana karasında müstakil yönetime sahip eyalet ve diğer idari birimlerin çoğu 2022 yılı için geçen yıla göre düşük büyüme hedefi açıkladı.

Tiencin şehri hariç, ana karadaki 31 eyalet, şehir ve bölgenin yerel yönetimleri, 2022'deki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış hedeflerini duyurdu.

Geçen yıla göre daha yüksek büyüme hedefi koyan tek yerel yönetim, ülkenin kuzeyindeki Gansu eyaleti oldu. İç Moğolistan Özerk Bölgesi ise geçen yılki büyüme hedefini tekrarlayan tek bölge oldu.

Pekin ve Şanghay şehirleri ile Guangdong ve Ciangsu eyaletleri gibi kalkınmış bölgeler 5 ila 5,5, görece daha az kalkınmış bölgeler ise yüzde 6 ila 7 büyüme hedefi belirledi.

Yüzde 9 büyüme hedefi belirleyen ülkenin güneybatısında, eyalet statüsündeki Haynan Adası en yüksek hedefi belirleyen bölge olurken, onu yüzde 8 ile Tibet Özerk Bölgesi izledi.

Yüzde 5 büyüme hedefi koyan başkent Pekin ise en düşük hedef belirleyen bölge oldu.

Çin'de önce eyalet yönetimleri yılın ilk ayında yerel büyüme hedeflerini duyuruyor. Merkezi hükümet ise mart ayındaki Ulusal Halk Kongresi sırasında ulusal büyüme hedefini açıklıyor.

Ekonomik büyüme ivmesi yavaşlıyor

ABD'nin ardından dünyanın en büyük ekonomisine sahip Çin'in GSYH'si yeni tip koronavirüs salgınının etkisinde geçen 2020'deki yüzde 2,2'lik yıllık artışın ardından 2021'de yıllık yüzde 8,1 büyüme kaydetmişti.

Ekonomi, yıl boyunca azalan bir ivmeyle ilk çeyrekte yüzde 18,3, ikinci çeyrekte yüzde 7,9, üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 ve dördüncü çeyrekte yüzde 4 büyümüştü.

Merkezi yönetim 2021 için "yüzde 6'nın üzerinde" büyüme hedefi koymuştu.