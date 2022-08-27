Çin, yörünge altı uzay uçağını ikinci kez test etti - Son Dakika
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Çin, yörünge altı uzay uçağını ikinci kez test etti

27.08.2022 18:32
Çin, yörünge altı uzay uçağını ikinci kez test etti

Çin, yerli üretim yörünge altı uzay uçağının ikinci uçuş testini gerçekleştirdi.

Çin, yerli üretim yörünge altı uzay uçağının ikinci uçuş testini gerçekleştirdi.

Çin Uzay ve Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamada, Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden kalkan uzay uçağının, yörünge altı uçuşunu tamamlayarak İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Alksa Sağ Sancak Havaalanı'na indiği belirtildi.

Uçuş, Çin'de yeniden kullanılan bir uzay uçağıyla yapılan ilk uçuş oldu.

Çin Fırlatış Aracı Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen uzay uçağı, ilk test uçuşunu, Temmuz 2021'de aynı rota üzerinde yapmıştı.

Çin'in yeniden kullanılabilir özellikteki uzay araçlarının önemli ilerlemeler kaydettiği gözleniyor. CASC bu ayında başında, yörüngede uzun süre kalmak üzere başka bir uzay aracı fırlatmıştı.

Öte yandan Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Endüstri Şirketi (CASIC) de 2030'da ticari kullanıma açmak üzere yeniden kullanılabilir özellikteki bir uzay uçağı üzerinde çalışıyor.

Yörünge altı uçakları, taşıyıcı roketler ve uzay mekiklerine kıyasla daha kısa hazırlık süresinde yörüngeye erişme imkanı sağladığından uzay çalışmalarında esneklik sağlaması bekleniyor.

Uzay turizmi, personel ve kargo taşıma, uydu konuşlandırma ve acil kurtarma görevlerinde kullanılması planlanan uçakların ayrıca düşük maliyetle kıtalararası hızlı ulaşım sağlaması öngörülüyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Güncel, Son Dakika

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