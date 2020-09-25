Çin yılda 1 milyar doz Kovid-19 aşısı üretmeyi hedefliyor - Son Dakika

Çin yılda 1 milyar doz Kovid-19 aşısı üretmeyi hedefliyor

Çin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı halen geliştirmekte olan aşılar yaygın kullanıma sunulduğunda yılda 1 milyar doz aşı üretebilecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

Çin yılda 1 milyar doz Kovid-19 aşısı üretmeyi hedefliyor, System.String[]

Çin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı halen geliştirmekte olan aşılar yaygın kullanıma sunulduğunda yılda 1 milyar doz aşı üretebilecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Cıng Congvey, düzenlediği basın toplantısında, kurulan yeni fabrikalarla ülkenin üretim kapasitesini yıl sonu itibarıyla 610 milyon doza çıkarmayı planladıklarını, gelecek yıl ise 1 milyar doz aşı üretebilecek kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Komisyonun Aşı Geliştirme Görev Gücüne önderlik eden Cıng, hükümetin test ve üretim tesislerinin inşasına yönelik teşvik ve desteğinin mevcut üretim kapasitesinin hızla artmasına katkı sağladığını kaydetti.

Cıng, halen geliştirme aşamasındaki aşıların yaygın kullanıma hazır hale gelmesinin ardından ilk olarak sağlık çalışanlarının, sınır personelinin ve risk grubundaki yaşlı nüfusun aşılanmasına öncelik verileceğini, ardından genel kamuya yönelik aşı kampanyalarının yürütüleceğini belirtti.

Bu arada Çin ilaç şirketi SinoVac, üçüncü aşama klinik denemeleri devam eden "CoronaVac" adlı Kovid-19 aşı adayını kitlesel ölçekte üretmek üzere Pekin'in güneyinde yılda 500 milyon doz üretme kapasitesine sahip bir fabrikanın açılışını bugün gerçekleştirdi.

Çin'deki aşı çalışmaları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de 10 aşı adayının klinik denemeleri sürüyor. Bunlardan 4'ü birinci, 2'si ikinci, 4'ü ise üçüncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

Sinopharm, Sinovac ve CanSino gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlar ile iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.

SinoVac'ın geliştirdiği CoronaVac'ın yanı sıra Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği iki aşı adayı ve CanSino'nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği "Ad5-NCov" adlı aşı adayı, en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.

Öte yandan Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği "BNT162b1" adlı aşı adayının üretim lisansı Çinli Fosun Pharma ilaç şirketi tarafından satın alındı.

Dünyada 29 aşı adayı klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 22 Eylül itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 38 aşı adayı klinik deneme, 149 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 32 milyon 460 bini aşarken, 988 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Pekin, İlaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin yılda 1 milyar doz Kovid-19 aşısı üretmeyi hedefliyor - Son Dakika

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