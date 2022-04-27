Çin Yılın İlk Çeyreğinde Cari Hesap Fazlası Bildirdi - Son Dakika

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkede bu yılın ilk çeyreğinde uluslararası ödemelerde makul bir cari hesap fazlasıyla dengenin korunduğunu bildirdi.İdarenin verileri, ülkenin yılın ilk üç ayında 89,5 milyar ABD doları cari hesap fazlası verdiğini gösterdi. Rakam, cari hesap fazlasının, aynı dönemde gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2,1'ini oluşturduğuna işaret ediyor.

Çin'in mal ticareti ise bu dönemde 145 milyar ABD doları fazla vererek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Mal ihracatı ve ithalatı ise önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 15 arttı. Hizmet ticareti ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 düşüşle 18,2 milyar ABD doları açık verdi. İdare, ülkeye bu dönemde doğrudan yabancı yatırım girişinin nispeten yüksek olduğunu, ülkenin dışarıya doğrudan yatırımlarının ise sabit düzeyde kaldığını bildirdi.