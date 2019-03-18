Çin Yoksul Bölgelerinde Dijital Eğitimi Teşvik Ediyor

Bakanlık, bu hafta içinde, yoksul bölgelerdeki ilk ve orta öğretim kurumlarının yönetici personel ve okul müdürlerine yönelik dijital eğitim alıştırma programları düzenleyecek.

Bu konuda açıklanan belgeye göre, dijital öğretim ekipmanı bağışları organize edilecek ve yüksek kaliteli dijital eğitim kaynak ve hizmetleri paylaşılacaktır.

Mandarin (resmi Çin dili) öğrenmek için özel aplikasyonlarla donanmış 1 milyon adet özel ısmarlanmış mobil telefon bu bölgelerde dağıtılacaktır.

Öte yandan, yeni bir tip üniversite olan ve modern enformasyon teknolojiyle desteklenmiş bulunan Open University of China (Çin Açık Üniversitesi) bu bölgelerde 40 "bulut işlem sınıfı" kurulmasına yardımcı olacak.

İlk ve ortaokullar için dijital kurslar sağlanacak ve yerel fakülte, bu kaynakların kullanımındaki etkililiği desteklemek için teknik rehberlik yapacak.