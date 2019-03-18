Son Dakika Haberleri: Çin Yoksul Bölgelerinde Dijital Eğitimi Teşvik Ediyor

Çin Yoksul Bölgelerinde Dijital Eğitimi Teşvik Ediyor

6 dakika önce

Çin Eğitim Bakanlığı, görece yoksul alanlarda dijital eğitim için altyapının geliştirilmesi yöntemlerini açıkladı.

Çin Yoksul Bölgelerinde Dijital Eğitimi Teşvik Ediyor, System.String[]

Bakanlık, bu hafta içinde, yoksul bölgelerdeki ilk ve orta öğretim kurumlarının yönetici personel ve okul müdürlerine yönelik dijital eğitim alıştırma programları düzenleyecek.

Bu konuda açıklanan belgeye göre, dijital öğretim ekipmanı bağışları organize edilecek ve yüksek kaliteli dijital eğitim kaynak ve hizmetleri paylaşılacaktır.

Mandarin (resmi Çin dili) öğrenmek için özel aplikasyonlarla donanmış 1 milyon adet özel ısmarlanmış mobil telefon bu bölgelerde dağıtılacaktır.

Öte yandan, yeni bir tip üniversite olan ve modern enformasyon teknolojiyle desteklenmiş bulunan Open University of China (Çin Açık Üniversitesi) bu bölgelerde 40 "bulut işlem sınıfı" kurulmasına yardımcı olacak.

İlk ve ortaokullar için dijital kurslar sağlanacak ve yerel fakülte, bu kaynakların kullanımındaki etkililiği desteklemek için teknik rehberlik yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:58 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankasının Brüt Yüzde 12 Kar Payı Ödemesi Bugün Başlıyor Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz Benzine Zam Geliyor Müteahhitler, Fikirtepe'de Arapları da Dolandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 10:04:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin Yoksul Bölgelerinde Dijital Eğitimi Teşvik Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]