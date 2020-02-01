Çin yolcularını alacak ambulanslar havaalanına geldi - ek - Son Dakika

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Çin yolcularını alacak ambulanslar havaalanına geldi - ek
6 saat önce
Çin yolcularını alacak ambulanslar havaalanına geldi - EK.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:23 Kaynak: DHA
Çin yolcularını alacak ambulanslar havaalanına geldi - EK
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