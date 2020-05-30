Çin yörüngeye yeni teknoloji deney uyduları gönderdi - Son Dakika

Deneysel görev sırasında geminin atmosfere girişi ve kontrolü, ısınma durumu, çoklu paraşütlerin kullanımına ilişkin gözlemler yapılmıştı.

Uzay aracında astronotların taşınması için geliştirilen kapsülün hasar görmediği bildirilmişti.

Uyduların, Dünya gözlem teknoloji deneyi için kullanılacağı belirtildi.

Xinhua ajansının haberine göre, uydular yerel saatle 04.13'te Çin'in güneybatısında Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-11 roketiyle yörüngeye gönderildi.

Çin, yörüngeye iki yeni teknoloji deney uydusu gönderdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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