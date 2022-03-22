Çin, Yüksek İtişli Roket Motoru Testini Tamamladı - Son Dakika
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Çin, Yüksek İtişli Roket Motoru Testini Tamamladı

22.03.2022 22:53
Çin, Yüksek İtişli Roket Motoru Testini Tamamladı

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) — Şirket, Pazartesi günü yapılan testte 100 saniye kadar ateşlenen motorun, artık rokete montelenmek için hazır olduğunu bildirdi. Uzun Yürüyüş-5 taşıyıcı roket serisinin çekirdek aşaması için tasarlanan motor, Çin'de bugüne kadar üretilen en gelişmiş dondurucu sıvı roket motoru olma özelliği taşıyor. Roket motoru ileriki performanslarını test etmek üzere 20'den fazla deneysel […]

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) — Şirket, Pazartesi günü yapılan testte 100 saniye kadar ateşlenen motorun, artık rokete montelenmek için hazır olduğunu bildirdi. Uzun Yürüyüş-5 taşıyıcı roket serisinin çekirdek aşaması için tasarlanan motor, Çin'de bugüne kadar üretilen en gelişmiş dondurucu sıvı roket motoru olma özelliği taşıyor. Roket motoru ileriki performanslarını test etmek üzere 20'den fazla deneysel göreve daha tabi tutulacak.

Çin, Tiangong Uzay İstasyonu'nun inşaatını bu yıl tamamlayacak. İstasyon tamamlandığında, Wentian ve Mengtian isimli iki laboratuvara bağlı toplam ağırlığı 90 tondan fazla olacak bir çekirdek modülden oluşacak. Şirket, 150 metrekarelik alana sahip olacak olan uzay istasyonunun, tamamlandığında altı taykonota ev sahipliği yapabileceğini açıkladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, 22 Mart, Roket, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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