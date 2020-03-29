Çin, yurt dışından gelen vakalar nedeniyle ikinci bir salgın dalgasına karşı uyarı yaptı

Çin, yurt dışından gelen Covid-19 hastalarının sayısının giderek artması üzerine ikinci bir salgın dalgasına karşı uyarıda bulundu.



Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ülkeye halihazırda yurt dışından 693 Covid-19 vakasının geldiği tespit edildi. Bu da yeni bir salgın riskinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.