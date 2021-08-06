Çin zindanlarında inleyen Türklerin çığlıkları bu sergide - Son Dakika

Yusuf Yüzlüler Derneği ve Anda Kardeş Vefa Derneği'nin açtığı 'Ailemiz Nerede?' fotoğraf sergisi, Doğu Türkistanlı ailelerin çektiği çilenin tercümanı oldu.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açılan fotoğraf sergisine, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra, Yusuf Yüzlüler Dernek Başkanı Veysel Aşkın ve Çin zindanlarının toplama kamplarında yıllardır hapis hayatı yaşayan Doğu Türkistanlı vatandaşların aileleri katıldı.

Toplam 60 fotoğraftan oluşan 'Ailemiz Nerede?' adlı serginin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Günümüzde bir bitkinin ve hayvanın hakkını korumak için herkes ayağa kalkarken, bizler Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yapılan zulme kayıtsız kalamadık. Belediye olarak, elimizden geldiğince onların sesini duyurmak istedik. Burada sergiyi hazırlayan arkadaşlarımızın yıllardır haber alamadıkları ailelerinin fotoğrafları var. İnşallah, yakınlarını bulmalarında bir nebze de olsa katkımız olur" dedi.

Çin'in toplama kamplarında mağdur olan vatandaşların aileleri adına konuşan Mirza Ahmet İlyasoğlu da, serginin Doğu Türkistanlılar için bir hak arayışı olduğunu belirterek, "Bu sergi ile kendi annemizi, babamızı, kardeşimizi ve yakınlarımızı arıyoruz. Lütfen, bu zulme susmayalım. Hep birlikte bu soykırıma dur diyelim" diye konuştu.

Yusuf Yüzlüler Dernek Başkanı Veysel Aşkın ise, desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol mensupları açılış kurdelesini keserek, vatandaşlar ile birlikte fotoğraf sergisini gezdi. - BURSA