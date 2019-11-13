Son Dakika Haberleri: Çin ziyaretinde Sincan Müslümanlarıyla ilgili sessiz kalan Fransa lideri Macron'a HRW'den tepki
Son Dakika Dünya Çin ziyaretinde Sincan Müslümanlarıyla ilgili sessiz kalan Fransa lideri Macron'a HRW'den tepki - Son Dakika Dünya

Çin ziyaretinde Sincan Müslümanlarıyla ilgili sessiz kalan Fransa lideri Macron'a HRW'den tepki

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Çin’e gerçekleştirdiği ziyarette bu yöndeki çağrılara rağmen Sincan Müslümanlarının keyfi şekilde gözaltında tutulmasına sessiz kalmasına İnsan Hakları İzleme Örgütü (HWR) tepki gösterdi.

Çin ziyaretinde Sincan Müslümanlarıyla ilgili sessiz kalan Fransa lideri Macron'a HRW'den tepki, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin'e gerçekleştirdiği ziyarette bu yöndeki çağrılara rağmen Sincan Müslümanlarının keyfi şekilde gözaltında tutulmasına sessiz kalmasına İnsan Hakları İzleme Örgütü (HWR) tepki gösterdi. "Fransız Cumhurbaşkanı Çin ziyaretinde yaygın suistimallere karşı sessiz" başlıklı bir makale kaleme alan HRW Fransa Direktörü Benedicte Jeannerod, Cumhurbaşkanı Macron'un Uygurların kitlesel olarak gözaltında tutulmalarına karşı kamuoyu önünde bir açıklama yapmamasını eleştirdi.


Jeannerod makalesinde Macron'un geçtiğimiz hafta Çin'e gerçekleştirdiği ziyarette bu ülkedeki insan hakları ihlallerini gündeme getirme fırsatı olmasına rağmen bunu yapmadığını bildirdi. HRW Fransa Direktörü, Çin hükümetinin; bir milyon kişinin keyfi şekilde gözaltında tutulmasını da içeren Sincanlı Müslümanlara karşı gerçekleştirdiği kitlesel bastırma kampanyasına karşı Cumhurbaşkanı Macron'un bir açıklama yapmadığına dikkat çekti. Benedicte Jeannerod, geçtiğimiz günlerde prestijli Sakharov Ödülüne layık görülen Uygur ekonomist İlham Tohti'nin hapiste olmasıyla ilgili Macron'un tek kelime etmediğini yazdı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:16 
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