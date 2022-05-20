Çin, Zorluklar Karşısında Yabancı Yatırımı İstikrara Kavuşturmaya Devam Edecek - Son Dakika
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Çin, Zorluklar Karşısında Yabancı Yatırımı İstikrara Kavuşturmaya Devam Edecek

20.05.2022 01:03
Çin, Zorluklar Karşısında Yabancı Yatırımı İstikrara Kavuşturmaya Devam Edecek

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada ülkenin, yabancı yatırımı istikrara kavuşturmaya devam edeceğini ve yabancı şirketlere daha iyi bir iş ortamı ile hizmetler sağlayacağını duyurdu.

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada ülkenin, yabancı yatırımı istikrara kavuşturmaya devam edeceğini ve yabancı şirketlere daha iyi bir iş ortamı ile hizmetler sağlayacağını duyurdu. Basın toplantısında konuşan Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, "Birden fazla etmenden etkilenen Çin, yabancı sermayeden istifade etmede zorluklarla karşı karşıya kalıyor" dedi. Shu, "Ancak Çin'in yabancı yatırımını etkileyen olumlu faktörler değişmedi" diye ekledi. Ticaret Bakanlığı verileri, Çin ana karasına yapılan fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımın (DYY) yılın ilk dört ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 478,61 milyar yuana çıktığını gösterdi. Bakanlık, ülkeye sermaye girişinin ABD doları olarak da yıllık bazda yüzde 26,1 arttığını ve 74,47 milyar dolar olduğunu söyledi. DYY'deki hızlı büyümeyi ülkenin ilgi çeken pazarına, dışa açılma çabalarına ve optimize edilmiş iş ortamına bağlayan Shu, "Çin, uzun vadeli büyümenin ekonomik temellerinin sağlam olması ve değişmemesi sebebiyle yabancı yatırımlar için çekici olmaya devam ediyor. Yabancı şirketler ülkedeki uzun vadeli kalkınma beklentileri konusunda iyimser" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Zorluklar Karşısında Yabancı Yatırımı İstikrara Kavuşturmaya Devam Edecek - Son Dakika


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