Çin, zorunlu karşılık ve vergileri azaltacak
2 saat önce
Çin, bankaların zorunlu karşılık oranları ve vergileri düşürerek yavaşlayan ekonomisini canlandırmaya çalışıyor.
Çin
, bankaların zorunlu karşılık oranları ve vergileri düşürerek yavaşlayan ekonomisini canlandırmaya çalışıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:50
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