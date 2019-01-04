Son Dakika Haberleri: Çin, zorunlu karşılık ve vergileri azaltacak

Çin, zorunlu karşılık ve vergileri azaltacak

2 saat önce

Çin, bankaların zorunlu karşılık oranları ve vergileri düşürerek yavaşlayan ekonomisini canlandırmaya çalışıyor.

Çin, zorunlu karşılık ve vergileri azaltacak, System.String[]
Çin, bankaların zorunlu karşılık oranları ve vergileri düşürerek yavaşlayan ekonomisini canlandırmaya çalışıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:50 

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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